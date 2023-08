Ruba due biciclette, 24enne nei guai

Ha tentato di mettere a segno un furto ma è stato beccato dagli agenti della volante e denunciato. Nei guai è finito un 24enne gambiano, bloccato alle 23.30 di giovedì notte in corso Canalgrande. I poliziotti, infatti, sono intervenuti sul posto a seguito di una segnalazione e hanno bloccato le vie di fuga al giovane straniero che aveva appena rubato due bici ancorate all’apposita pedana, posta sul retro di un’auto parcheggiata. Dopo di che il ragazzo aveva iniziato a percorrere velocemente la via, spingendo le due biciclette. Grazie al tempestivo intervento degli agenti, è stato quindi possibile recuperare le due bici, una Mountain Bike del valore di duemila euro ed una da corsa del valore di 5mila. Il proprietario è risultato essere un turista tedesco in visita in Italia con la famiglia, che aveva deciso di passare la notte in città e parcheggiare il proprio autoveicolo negli spazi consentiti alla sosta.