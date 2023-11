Ruba e aggredisce un vigilante

Nel tardo pomeriggio di martedì, i carabinieri della Compagnia di Modena, a seguito di una chiamata al 112, sono intervenuti in un supermercato del centro dove un 32enne aveva sottratto dagli scaffali dei generi alimentari per un valore di circa ottanta euro. Il furto non è passato inosservato ad un addetto alla vigilanza, che ha provato a bloccare l’uomo nel suo tentativo di scappare via.

Ne è nata una colluttazione che ha reso necessario l’intervento dei militari.

Ricostruita la vicenda, i carabinieri hanno arrestato il 32enne per i reati di tentata rapina impropria e lesioni personali ai danni del vigilante.