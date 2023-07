Ruba gin al Sigma, inseguito dal vicesindaco di Sassuolo

Ha rubato 8 bottiglie di gin per oltre cento euro ma, inseguito da un passante, il ladro è stato rintracciato ed arrestato dai carabinieri insieme alla complice. Scene da film giovedì a Pavullo, verso le 15, lungo via Marchiani. Un 26enne al supermercato Sigma è scappato dall’uscita senza acquisti con uno zaino pieno di bottiglie di alcolici che aveva fatto suonare l’anti-taccheggio. Il caso ha voluto che in quel momento fosse fermo al semaforo vicino il vicesindaco di Sassuolo Alessandro Lucenti – diretto a Sestola per impegni di lavoro – che, assistendo alla scena, non ci ha pensato due volte: ha fatto inversione, ha parcheggiato l’auto e si è messo a rincorrere il ladro in direzione della stazione delle corriere. "Ho sentito urlare le ragazze del supermercato, ho provato ad evitare che il ladro potesse scappare – racconta Lucenti –. Lui aveva dei sandali che poi ha perso, continuando a correre scalzo. Nei pressi della caserma della polizia stradale, ha abbandonato lo zaino ed è scappato. A quel punto ho atteso i carabinieri". Nel mentre, una ragazza del 1993 – come se nulla fosse – è passata di lì, portando via zaino e refurtiva. "L’ho seguita cercando di farle una foto per mostrarla ai carabinieri – prosegue Lucenti – e alla fine si è rivelata essere la complice". In mezz’ora, i carabinieri sono riusciti a rintracciare e arrestare entrambi i ladri. "Complimenti ai militari per la velocità nell’arresto – sottolinea Lucenti –. Il mio è stato solo un gesto di senso civico". Dal Sigma grande è la riconoscenza: "I furti qui sono quasi all’ordine del giorno" spiega la responsabile. r.p.