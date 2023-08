Ruba la bicicletta in via Taglio Ladro rincorso, aggredisce i carabinieri

Ha rubato una bicicletta in via Taglio ma il proprietario se ne è accorto e ha dato l’allarme. I carabinieri sono arrivati sul posto in pochissimo tempo e, non con poca fatica, hanno arrestato il responsabile. A finire in manette un gambiano 25enne che, nel tentativo di darsi alla fuga, ha anche aggredito i militari intervenuti. L’episodio è accaduto martedì notte in Largo Garibaldi, dove era stato segnalato il furto di una bicicletta. I carabinieri, pochi minuti dopo il colpo hanno rintracciato il responsabile, intercettato in fuga da una gazzella e inseguito fino all’interno del Parco Ducale, dove il giovane è stato definitivamente bloccato. L’uomo, nel tentativo di sottrarsi all’arresto, ha aggredito i militari, strattonandoli e minacciandoli, venendo tuttavia immobilizzato anche ricorrendo all’ausilio dello spray in dotazione. Nessun militare ha fortunatamente riportato lesioni. I carabinieri hanno poi restituito la bici al legittimo proprietario il quale, molto soddisfatto per il celere intervento, ha ringraziato i militari. Ieri mattina il 25enne è stato giudicato nel processo per direttissima: nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.