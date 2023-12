Ruba medicinali finisce in manette

Nella tarda serata di venerdì, una pattuglia dei Carabinieri della Tenenza di Vignola, nel corso di un servizio di prevenzione dei reati predatori, ha ispezionato un edificio disabitato, con relative pertinenze, ubicato in quella zona periferica, all’interno del quale era presente, in quel momento, una persona che abusivamente occupava l’immobile. Nel corso del controllo, l’uomo, 36enne, è stato asrrestato perché trovato in possesso di 40 confezioni di sostanze psicotrope medicinali, che sono risultate oggetto di furto, asportate la notte tra mercoledì e giovedì dal S.E.R.T. di Vignola. Altresì, è stata rinvenuta una bicicletta del valore di 800 euro, asportata nel pomeriggio di ieri in Savignano sul Panaro e alcuni capi di abbigliamento muniti ancora di dispositivo antitaccheggio.