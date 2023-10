Ruba nel negozio: preso grazie al rider

E’ entrato in un negozio di abbigliamento del centro, ’Mango’ in via Emilia, e ha rubato merce per 300 euro, ma è stato subito fermato dalla Polizia locale grazie alla collaborazione del responsabile della rivendita e di un rider in bicicletta. A finire nei guai un 35enne residente in città, che è stato denunciato. La merce è stata invece restituita appena pochi minuti dopo il furto, avvenuto intorno alle 14 di domenica 8 ottobre.