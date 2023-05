Ruba offerte in chiesa: scoperto e arrestato

Con uno speciale marchingegno rubava le offerte dalla cassetta in chiesa. Giovedì però il giovane, un 30enne, è stato notato all’opera da un carabiniere fuori servizio e arrestato per furto aggravato. Infatti il ragazzo, con problemi di tossicodipendenza, è stato notato dal militare proprio mentre, con un congegno appositamente realizzato, stava sfilando le monete dalla fessura. Il ragazzo, vistosi scoperto, ha cercato di darsi alla fuga ma poco dopo è stato arrestato dai carabinieri, subito intervenuti a supporto del collega, non molto distante dalla chiesa. L’episodio è avvenuto all’interno della Beata Vergine di Lourdes a Pozza di Maranello. Il denaro delle offerte, poco meno di dieci euro, è stato restituito al parroco e pare che non fosse la prima volta che il giovane rubava in chiesa. Il congegno è stato sequestrato e il 30enne ammanettato: ieri è stato condotto davanti al giudice per il rito direttissimo. Il 30enne, seguito dal Sert, ha spiegato in aula di essere in stato di indigenza, avendo perso il lavoro da poco. La difesa ha chiesto per il proprio assistito l’obbligo di dimora o di presentazione alla pg e il giudice ha disposto per il 30enne l’obbligo di dimora a casa della madre. Questo consentirà di continuare il percorso di disintossicazione. In manette giovedì è finito pure un marocchino sorpreso a rubare due pezzi di formaggio al Conad di Maranello. A fermarlo, sono stati sempre i carabinieri. L’uomo si è giustificato affermando di aver perso il lavoro da poco e di trovarsi in una situazione di grave difficoltà economica. "Ho rubato per mangiare" si è giustificato.