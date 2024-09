Ruba trapani e attrezzi del valore di mille euro. Denunciato un 27enne

Modena, 30 agosto 2024 – Nella serata di lunedì, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo hanno identificato un 27enne trovato in possesso di refurtiva, asportata qualche ora prima da un furgone posteggiato in strada.

Ignoti erano riusciti ad impossessarsi di tre trapani professionali, dal valore di circa mille euro, oltre ad altri attrezzi da lavoro collocati a bordo del furgone stesso.

L’iniziale sopralluogo eseguito dai Militari dell’Arma sul luogo del furto, cui ha fatto seguito la denuncia presentata dalla vittima presso la stazione cittadina dei Carabinieri, ha dato così il via ad una rapida indagine che, nel giro di poche ore, ha permesso di individuare un veicolo in uso al 27enne, all’interno del quale erano stati nascosti gli attrezzi rubati.

L’uomo è stato segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena, mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. L’operazione fa seguito ad altre che in questi giorni hanno visto protagonisti i carabinieri sassolesi, che nel fine settimana avevano colto in flagranza, arrestandolo, un ventenne autore di un furto e un 31enne, arrestato anche lui, che, prima di essere fermato, aveva danneggiato le porte di ben 38 box.