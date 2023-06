Ruba un televisore al circolo Guerzoni, 36enne denunciato

La polizia di Carpi ha chiuso le indagini per il furto ai danni del circolo Guerzoni, denunciando un 36enne per il reato di furto aggravato. ll 1° giugno scorso, una pattuglia della squadra volante del Commissariato è intervenuta presso il circolo di via Genova, alle 5.50.

Gli agenti, constatata l’effrazione e la sottrazione di un televisore, hanno avviato le indagini, avvalendosi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza. La notte successiva, alle 4.40, una volante ha fermato un uomo, che corrispondeva alle immagini registrate in sella a una bicicletta.