Ruba una bici al market: denunciato

L’altro ieri, i carabinieri della stazione di Savignano hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un 44enne, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato di una bicicletta, asportata la mattina del 4 novembre scorso davanti a un supermercato, dove una donna l’aveva posteggiata per recarsi a fare la spesa. Il ladro è stato individuato grazie all’analisi di alcuni filmati di videosorveglianza. Nella stessa giornata, i militari hanno anche eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Bari nei confronti di un 31enne, residente a Savignano, che deve scontare la pena di 4 anni e 5 mesi di reclusione per detenzione e spaccio di droga. L’uomo è stato condotto alla Casa Circondariale di Modena. m.ped.