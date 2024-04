Rubano 158 profumi e deodoranti: due donne finiscono in manette

Hanno cercato di scappare con oltre 158 prodotti tra profumi e deodoranti, per un valore di circa mille euro. Sono state arrestate per tentato furto aggravato in concorso. Nei guai sono finite due amiche di 24 e 26 anni, rumene. L’episodio è avvenuto venerdì pomeriggio all’interno del mercatone Angel di Castelfranco Emilia, in via dei Fabbri, e in un altro esercizio commerciale situato poco distante. Era stato il titolare del primo negozio ad avvisare i carabinieri, dopo aver sorpreso una delle due ragazze intenta a nascondere svariati prodotti tra i vestiti. Una volta beccata la giovane era quindi fuggita, abbandonando parte della refurtiva tra le corsie del supermercato. Poco dopo, però, i carabinieri erano stati allertati da un altro esercizio commerciale, dove i dipendenti avevano notato la presenza di due ragazze che si aggiravano con fare sospetto. All’arrivo dei militari, le due amiche sono state beccate nel parcheggio del supermercato. Nella circostanza le stesse, alla vista delle pattuglie, cercavano di liberarsi di una borsa lanciandola sotto un mezzo pesante lì parcheggiato. La perquisizione ha consentito ai carabinieri di recuperare ben 158 articoli di vendita, tra profumi, deodoranti e similari, per un valore di quasi mille euro.