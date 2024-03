Rubano abbigliamento e profumi in un negozio. Denunciate una 18enne e una minorenne Due ragazze a Mirandola sono state denunciate per furto aggravato in concorso. Una 18enne e una minorenne hanno rubato abbigliamento e profumi per circa 100 euro. Un giovane è stato segnalato per possesso di hashish durante un controllo di polizia.