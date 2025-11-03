Rubano computer a scuola. Denunciati tre minorenni

Tre minori denunciati e la refurtiva riconsegnata alla scuola. E’ il bilancio dell’indagine dei carabinieri di Spilamberto che nei giorni scorsi, a seguito di un decreto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, hanno effettuato perquisizioni domiciliari presso le abitazioni di tre studenti ritenuti responsabili di una serie di furti di materiale didattico avvenuti, in tre diversi episodi, all’interno dell’Istituto Comprensivo Fabriani di Spilamberto. Nelle abitazioni dei tre ragazzi i carabinieri hanno trovato 15 computer e tre sacche sportive.

L’indagine era partita dalle denunce di furto presentate dalla dirigenza scolastica, che aveva segnalato la sparizione di notebook e attrezzature destinate alle attività didattiche all’interno di aule, laboratori e pure nel magazzino della scuola. Immediatamente sono scattati gli accertamenti degli inquirenti e dalla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza installati nell’edificio scolastico, i militari hanno così raccolto significativi elementi indiziari a carico dei tre indagati, tali da consentire all’autorità giudiziaria di disporre le successive perquisizioni.

Nel corso delle operazioni svolte nelle rispettive abitazioni dei giovani, i carabinieri hanno rinvenuto l’intera refurtiva, costituita da 15 notebook e tre sacche da allenamento, oltre a indumenti compatibili con quelli indossati al momento delle razzie. Il materiale recuperato è stato restituito ai responsabili dell’Istituto Comprensivo Fabriani, consentendo così di ripristinare le dotazioni scolastiche sottratte. I tre minorenni sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura per i Minorenni di Bologna per i reati di ricettazione e di furto aggravato in concorso.