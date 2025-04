Rubano due trattori ma vanno fuori strada

Rubano due trattori, si urtano tra loro, uno dei mezzi esce fuori strada ed è il caos lungo la Statale 468 a Finale Emilia. E’ successo ieri mattina nel tentativo maldestro di fuga di due ladri che poco prima avevano rubato i due veicoli agricoli dalla azienda ’Consoli Enrico srl’, nel cuore del Polo Industriale della cittadina della Bassa.

Nell’urto uno dei mezzi ha perso dell’olio combustibile che successivamente ha provocato lo stop al traffico.

E’ successo poco dopo le 6 del mattino, quando era ancora buio. La fuga, però, in direzione Finale è stata breve. Percorsi forse chilometri dal luogo dove è stato commesso il furto, giunti all’altezza del chilometro 65,000 della Statale 468, i due ladri sono venuti inspiegabilmente a collisione, ponendo fine al loro maldestro e goffo tentativo di furto. E quando sono giunti sul posto i carabinieri di Finale, incaricati delle indagini, e le squadre dell’Anas, al fine di consentire il ripristino della viabilità, i conducenti dei trattori si erano già dispersi nei campi o sono stati raggiunti da un complice.

Il tratto della Statale 468 tra Finale Emilia e Canaletto, essendo il fatto avvenuto tra l’incrocio con la Starda Panaria Bassa e la Tangenziale di Finale, è stato temporaneamente chiuso al traffico, in entrambe le direzioni. E in prossimità di questi incroci i pendolari provenienti da San Felice e Mirandola e quelli diretti in senso opposto verso il Polo Industriale e Modena, o gli altri centri della Bassa, dopo le 7 hanno trovato interminabili ingorghi e sono stati costretti a deviazioni per strade laterali di campagna, che si sono scaricati soprattutto su via San Lorenzo, dove i mezzi pesanti ed i bus a stento potevano passare.

Sul posto sono arrivati anche agenti della Polizia Locale di Finale per tentare di disciplinare il traffico, ma a quell’ora con i ragazzi che andavano a scuola e operai e impiegati diretti al lavoro, si è raggiunto ugualmente il delirio. Solo verso le 11 sono terminate le operazioni di sgombero dei trattori e la pulizia del manto stradale della Statale 468, ma per tanti il ricordo di questa giornata non si dimenticherà, causa i tanti disagi per non parlare dei ritardi. Ignota ancora l’identità dei ladri.

Alberto Greco