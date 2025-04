Rubano in via Emilia Ovest, incastrati dalle telecamere

Dopo aver forzato la porta d’ingresso al negozio, lo hanno svaligiato. Il proprietario – svegliato dall’allarme – ha però fornito agli agenti la descrizione dei fuggitivi grazie ai video delle telecamere installate all’interno e i due sono stati prontamente arrestati dai poliziotti. L’episodio è accaduto domenica notte ai danni di un negozio di via Emilia Ovest. Il proprietario, di origini cinesi, si è accorto subito del furto in atto e ha dato l’allarme. Sul posto sono convogliate le pattuglie che, poco distante, all’angolo con via Uccelliera hanno individuato due cittadini marocchini di 20 e 25 anni, corrispondenti alla descrizione fornita dal richiedente l’intervento. Addosso i due avevano anche una parte della merce sottratta dal negozio. Per entrambi sono scattate le manette con l’accusa di furto aggravato. Essendo clandestini, nei loro confronti sono state avviate le pratiche per l’espulsione.

Sabato sera, invece, un agente della Polizia locale di Modena libero dal servizio e con la propria famiglia, è intervenuto in via Sandro Cabassi, all’interno dell’Eurospar in aiuto delle guardie giurate del supermercato che stavano inseguendo una persona appena uscita dal supermercato con della merce rubata. L’ispettore, accortosi di quanto stava accadendo, è prontamente intervenuto contribuendo al fermo dell’uomo, che è stato poi identificato grazie all’arrivo di una pattuglia inviata in supporto. L’uomo aveva appena rubato generi alimentari e prodotti per l’igiene personale per un valore di circa 40 euro.

"L’episodio – ha commentato il comandante della Polizia locale, Alberto Sola – sottolinea la dedizione e il senso del dovere che anima gli appartenenti alla Polizia locale, a cui va il mio plauso, disposti a farsi carico dei problemi della comunità anche quando sono fuori dall’orario di servizio".