Rubano l’attrezzatura a un regista: recuperata

Ancora un furto ai danni di un noto regista e videomaker americano. I carabinieri, però, hanno subito recuperato la refurtiva, restituendola al legittimo propietario. L’episodio è avvenuto mercoledì pomeriggio quando i militari, durante un servizio di controllo territorio, sono intervenuti in Piazza Manzoni, dove era stata segnalata la presenza di tre persone sospette che si aggiravano tra le auto in sosta. Alla vista della pattuglia, i tre sono fuggiti abbandonando in strada degli zaini, all’interno dei quali erano custoditi due pc portatili, oltre a diversi capi di abbigliamento. Gli immediati accertamenti hanno consentito di appurare come i tre zaini fossero stati rubati poco prima dall’auto di un noto regista e videomaker americano che, nel frattempo, aveva raggiunto i carabinieri per presentare la denuncia di furto. La refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario.

v. r.