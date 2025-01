Rubano monetine per oltre 5mila euro

Si sono appostati ben consapevoli che, da quella fiera, avrebbero potuto mettersi da parte un importante bottino. Uno dei ladri, però, è stato arrestato e la refurtiva riconsegnata ai legittimi proprietari. Ad essere presa di mira lo scorso week end è Mutina 2025, la 66esima edizione della manifestazione filatelica numismatica modenese. Una banda composta da tre persone, infatti, si è appostata sabato nel parcheggio del Palazzetto per poi derubare un espositore numismatico. I balordi, infatti, si sono dileguati con un borsone colmo di monete per un valore di circa 5800 euro. Subito dopo, però, è scattato l’allarme e la vittima è riuscita ad indicare agli inquirenti la vettura sulla quale i balordi si erano dileguati. Infatti, quando la banda a bordo del mezzo si è accostata ad un’altra vettura uscita dalla fiera e ferma al semaforo e con mossa fulminea ha asportato un borsone, sono arrivate le pattuglie. Sulla vettura in fuga c’erano tre persone ma, dopo un inseguimento, uno dei tre ladri è stato ammanettato. Si tratta di un nomade di 34 anni. Ieri mattina, nei suoi confronti, all’esito della direttissima sono stati disposti gli arresti domiciliari.