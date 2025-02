Rubano nove bottiglie di olio. Nei guai quattro stranieri

Sono entrati in un supermercato e nel giro di pochi secondi hanno intascato diverse bottiglie di olio extravergine: almeno nove bottiglie. Pensando di farla franca si sono poi dileguati ma, in brevissimo tempo, sono stati fermati dai carabinieri e arrestati. Nei guai sono finiti per furto aggravato quattro amici, tutti di origine straniera di cui uno minorenne.

L’episodio è accaduto sabato scorso a Fiorano quando, nei pressi di un ipermercato, i militari hanno notato quattro giovani che alla vista dei Carabinieri hanno cercato di nascondere uno zainetto dietro dei cassonetti della spazzatura. Il gesto non è pero passato inosservato ai militari che prontamente intervenuti, hanno fermato i ragazzini trovandoli in possesso di 9 bottiglie di olio extravergine di oliva e una confezione di testine per spazzolino elettrico.

Sottoposti a perquisizione, uno dei giovani è stato trovato in possesso anche di un lungo coltello. I militari hanno quindi scoperto come la merce fosse stata trafugata poco prima dal vicino supermercato: le telecamere avevano filmato i quattro in azione. La refurtiva, del valore complessivo di circa 125 euro, è stata restituita all’avente diritto.

Ieri mattina il giudice ha convalidato l’arresto dei tre giovani maggiorenni e disposto nei confronti di due di loro la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliero alla Polizia Giudiziaria.