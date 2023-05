Rubano una bici elettrica alla concessionaria

Hanno forzato la serratura in piena notte e, una volta dentro, sono fuggiti con una bicicletta elettrica di ingente valore. Il furto è stato messo a segno l’altra notte nella concessionaria Yamaha di via Emilia Est. "Sono entrati dopo aver scassinato la porta – spiegano i titolari – e, come sempre, a creare disagio sono soprattutto i danni che causano. Si sono portati via la bicicletta elettrica ma abbiamo le telecamere che qualcosa hanno ripreso". Sul posto sono intervenuti gli agenti della volante e la scientifica, al fine di rilevare eventuali tracce lasciate dai malfattori. Sono stati poi acquisiti dagli agenti i filmati di videosorveglianza, appunto, nel tentativo di identificare i ladri.