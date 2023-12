Rubarono soldi, gioielli e auto. In tre finiscono in manette

VIGNOLA

Professionisti del crimine, trasfertisti approdati a Vignola per mettere mano su un ingente bottino. La sera del 12 settembre scorso, infatti, si erano introdotti nell’abitazione di un imprenditore della zona e si erano impossessati di tre orologi del valore di oltre 10mila euro oltre a 65mila euro in contanti, altri orologi di varie marche, assegni bancari e chiavi di un’auto. Infatti, dopo l’ingente colpo i malviventi erano fuggiti a bordo di un’Audi sportiva di grossa cilindrata. Grazie alle minuziose indagini dei carabinieri di Lucca e dei colleghi modenesi la banda, composta da quattro giovani albanesi è finita in manette, (tre in realtà quelli arrestati mentre il quarto è ricercato). Ieri è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, nei confronti dei quattro presunti responsabili. Quella sera, un’ora dopo il furto l’auto rubata era stata notata dai carabinieri del Nucleo investigativo dei carabinieri di Lucca sull’autostrada A15 (Parma - La Spezia), mentre viaggiava a forte velocità. Dagli accertamenti la targa era risultata rubata; pertanto i militari avevano iniziato un servizio di pedinamento a distanza, dove gli indagati erano stati bloccati. Nelle loro abitazioni scoperti numerosi attrezzi e strumenti da scasso, 65mila euro in banconote e alcuni gioielli rubati durante il furto a Vignola.