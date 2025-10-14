Rubata la statua di Santa Filomena

Nuovo Dall’Ara ai ‘privati’

14 ott 2025
STEFANO FOGLIANI
Sdegno unanime in città a seguito del furto perpetrato all’Oratorio delle Carandine. Dalla storica chiesetta collocata tra il Duomo cittadino di San Giorgio e l’edificio che ospita la canonica e la segreteria parrocchiale è stata infatti trafugata la statua di Santa Filomena, collocata sotto l’altare della cappella principale. L’atto non trova spiegazione plausibile: al di là dell’aspetto religioso e devozionale, infatti, la statua, in terracotta, non aveva particolare valore né era particolarmente protetta. Se la parte frontale dell’altare che la conteneva è infatti riparata da un vetro, il lato ‘corto’ dell’altare stesso ne è sguarnito e il manufatto è stato relativamente facile da asportare per il ladro, ma il ‘fatto’ che il ‘colpo’ sia stato relativamente facile nulla aggiunge e nulla toglie alla gravità del gesto. Il luogo infatti è sacro, ed è carissimo ai sassolesi, che visitano quotidianamente la chiesetta presso la quale è sepolto anche il Servo di Dio Don Alfonso Ugolini. E l’indignazione monta, soprattutto sui social, dove si sprecano i post di condanna. Ovvio del resto: parlando delle ‘Carandine’ si parla di un luogo, oltre che di devozione, anche di memoria per gran parte della cittadinanza, sfregiato da un gesto inqualificabile. E del quale nessuno si capacita, visto che l’oggetto del furto ha valore economico irrisorio, se è vero come è vero che la chiesa che lo custodisce resta comunque aperta per lunghi tratti della giornata e che della ‘scomparsa’ della statua ci si è accorti solo dopo alcuni giorni dopo l’accaduto. Ma lo sdegno resta.

s.f.

