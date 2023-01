Rubate centinaia di figurine Panini, a processo

Dopo aver rubato centinaia di figurine, in particolare nuove stampe al fine di creare una sorta di ‘mercato parallelo’, lo scorso giugno due ex dipendenti Panini finiti a processo avevano patteggiato la pena. Ieri, davanti al giudice, sono finiti altri due colleghi degli imputati a loro volta indagati per appropriazione indebita e furto. In sostanza anche i due oggi ex dipendenti Panini, secondo le accuse, si erano appropriati delle prestigiose stampe ma per uno di questi, accusato di furto, è stata disposta nel corso dell’udienza preliminare la citazione diretta a giudizio e la posizione è stata stralciata: gli atti sono tornati in procura. Per l’altro, invece, il giudice ha deciso il non luogo a procedere: l’indagato era accusato di appropriazione indebita ma la difesa ha dimostrato che le figurine di cui era in possesso appartenevano effettivamente al dipendente.

Ad accorgersi degli ammanchi, all’epoca dei fatti, tra il 2020 e il 2021 erano stati i titolari dell’azienda che avevano installato telecamere interne, dopo aver contattato un’agenzia investigativa.

La mente dei colpi – era emerso a seguito di indagini – era proprio un ex dipendente di 58 anni. L’uomo, che lavorava per la Panini da oltre 30 anni, aveva patteggiato la pena ad un anno e due mesi con la condizionale. Il complice, ex dipendente 70enne, invece, aveva patteggiato una pena a undici mesi.