"Rubate le medaglie d’oro dell’Avis"

Furto in casa del presidente del circolo comunale di Fratelli d’Italia Federico Tassi mentre era in chiesa a messa. Una banda di tre malviventi, secondo alcuni testimoni oculari, è stata vista più volte aggirarsi intorno alla villa del politico sabato sera. Un furto portato a termine tra le 18,30 e le 20,45 orario in cui Tassi, presidente del circolo di Concordia e San Possidonio di Fratelli d’Italia intitolato a Sergio Ramelli, era assente dalla sua abitazione di via Lenin. Al rientro il pensionato, conosciuto in paese per essere stato nel 1995 candidato sindaco e come direttore amministrativo nelle affermate aziende concordiesi Martini Illuminazione e Car-Mar, si è trovato davanti a un triste scenario: " Sabato pomeriggio come sempre – ricorda Federico – mi sono recato in chiesa per partecipare alla santa messa prefestiva delle ore 18,30. Rientrato a casa, poco dopo le 20,30, ho subito notato la soglia d’ingresso socchiusa e, dopo, la porta vetrata aperta e infranta. Il continuo abbaiare della cagnolina rinvenuta chiusa in cucina è stato il segnale inequivocabile dell’indesiderata visita. Ad intrufolarsi in casa, essendo ampia e con numerose stanze, sono stati almeno in due mentre il terzo malvivente fungeva da palo. Dai segni lasciati sulla porta principale da cui sono penetrati, pare evidente l’utilizzo del piede di porco. Ogni stanza del primo e secondo piano, incluso il garage e la tavernetta del seminterrato sono stati messi a soqquadro. Armadi e mobili ispezionati e spostati dal muro alla evidente ricerca di una cassaforte che non possiedo senza contare – precisa - i cassetti delle scrivanie e mobili della cucina passati al setaccio. Entrando nella mia camera da letto hanno puntato i due diplomi incorniciati: quello contenente la medaglia d’oro ricevuta dall’Avis di Concordia per le 50 donazione e, l’altro, con la croce d’oro per i 100 prelievi. Spaccate cornici e vetro si sono portati via le due ricompense dell’Avis tralasciando quelle, sulla stessa cornice, d’argento e bronzo. Il bottino è stato solamente di due medaglie d’oro ma – commenta Tassi – hanno lasciato l’intera abitazione a soqquadro. In due precedenti occasioni avevo subito tentativi di furto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri da Carpi per il sopralluogo ottenendo, dai miei vicini che li hanno visti, la descrizione dei tre malviventi ".

Flavio Viani