"Rubati dai ladri i mille Mini Pony di mio figlio E’ una collezione a cui tiene tanto, restituiteceli"

"Tenete tutto il resto, ma almeno ridate a mio figlio la sua collezione di oltre mille Mini Pony, visto che hanno un valore soltanto affettivo e per lui rappresentano un bel ricordo dei giochi della sua infanzia". E’ questo l’appello che Susanna D’Annibale, mamma di due figli, rivolge ai malviventi che hanno svuotato il garage in cui vive con tutta la sua famiglia, in via Vigna. "Nella notte tra domenica e lunedì – spiega Susanna – i ladri hanno aperto il mio garage e hanno portato via diversi oggetti e attrezzature, per un valore di alcune migliaia di euro. Sono sparite tre biciclette, due trolley, due paia di scarponi da sci e perfino una cuccia del cane. Hanno preso anche piattini e bicchieri di carta e, non da ultimo, la collezione di Mini Pony di mio figlio, che ha 10 anni. L’altra sera, prima di addormentarsi, mi ha confidato: ’Mamma, speravo di vivere da grande quello che accade in Toy Story, quando la mamma consegna ad Andy i suoi giochi; lui è grande, ma non si sente ancora pronto a separarsi del tutto da quei preziosi ricordi. Io non potrò vivere questa esperienza’. Mi hanno fatto commuovere queste sue parole, per cui davvero mi auguro che quella collezione sia restituita". Nella stessa retata, rubate attrezzature da una moto Bmw del vicino di casa.

m. ped.