Rubato il gasolio ai trattori spazzaneve

Tre trattori spazzaneve su 4 ‘prosciugati’ del gasolio contenuto nel serbatoio. E’ questa la sorpresa che Ivan Pattarozzi, titolare assieme al papà e al cugino dell’azienda di macchine movimento terra a Pavullo, ha avuto modo di constatare al rientro del ‘giro’ per la quotidiana salatura delle strade. Proprio di questa routine qualcuno, ieri pomeriggio intorno alle 4, ha pensato bene di approfittare, introducendosi di nascosto nel capannone (quartiere Budria) dove erano parcheggiati i trattori e rubando diverse decine di litri di gasolio. La ‘beffa’ dopo le ultime ore di lavoro ininterrotto per chi – come Ivan – si occupa della pulizia delle strade dalla neve: "Sono uscito con il camion verso le 3 del pomeriggio e tutto era a posto, poi più tardi, mentre ero ancora fuori, mio padre ha trovato i tappi dei serbatoi dei trattori aperti – racconta Pattarozzi –: qualcuno era entrato nel capannone. Per fortuna, però, è stata rubata solo poca nafta poiché, dopo 15 ore di lavoro, i mezzi li avevamo messi nel capannone quasi a secco. Tuttavia di carburante ne hanno sicuramente portato via, perché uno dei tre mezzi non andava nemmeno più in moto". Già due anni fa la stessa azienda era stata nel mirino dei ladri di gasolio. Questo ultimo colpo, però, è uno ‘sgambetto’ verso il grande lavoro degli operatori durante le nevicate degli scorsi giorni: "E’ 2 giorni che sono sveglio per spalare e spargere il sale. A maggior ragione, fa rabbia essere ringraziati in questa maniera". r.p.