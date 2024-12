Rubato un quadro dalla villa del pittore Vandelli: "Il dipinto di oltre un metro raffigura una donna"

Il noto pittore di San Felice Marcello Vandelli (nella foto), vittima di un furto. Sottratto dalla sua abitazione in via Gorzano a Camposanto un quadro, cui era molto legato e che doveva far parte di una selezione di una quarantina di sue opere che esporrà dal 7 al 28 febbraio a Bologna, presso la Galleria spazio espositivo "Dueunodue – 212" dello storico palazzo di via Galliera. Soltanto ieri la denuncia ai carabinieri di San Felice, quando si è reso conto che tra le tante tele, non si trovava più questo "quadro raffigurante una donna delle dimensioni di 125 x 83, firmato in fronte /retro" (vedi foto). Il furto, però, - come ha raccontato Vandelli – alle forze dell’ordine risalirebbe al 19 novembre scorso, quando lui si trovava a Venezia. "Oltre al quadro sparito, rubato un orologio di colore acciaio", racconta Vandelli.

Alberto Greco