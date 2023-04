Rubava i portafogli, arrestato ladro seriale

Si trova ai domiciliari il 26enne italiano gravemente indiziato di undici reati contro il patrimonio e contro la fede pubblica, commessi a Carpi, tra marzo e dicembre 2022. Venerdì sera i Carabinieri della Stazione di Carpi hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale degli arresti domiciliari nei confronti dell’indiziato, nei cui confronti, nel corso dell’attività d’indagine, sono stati raccolti gravi e concordanti indizi di colpevolezza per i reati di furto aggravato e in privata dimora, ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito provento di furto. Il 12 marzo 2022 si è verificato il primo furto di un portafoglio nello spogliatoio del Teatro di Carpi; ulteriori furti si sono verificati il 2 giugno scorso nello spogliatoio di un Club di Carpi e il 29 settembre presso una locale residenza per anziani. Le attività investigative hanno permesso di documentare ben cinque indebiti utilizzi delle carte di credito asportate alle parti offese, verificatisi nei mesi di giugno, settembre e dicembre 2022, nonchè tre ricettazioni. Utilissime sono state le immagini registrate dagli impianti di video-sorveglianza, che hanno ritratto l’indagato durante la commissione di alcuni dei reati contestati. "Un grande applauso ai carabinieri di Carpi che hanno fermato il 26enne responsabile di numerosi furti di portafogli, ora a domiciliari – interviene il sindaco Alberto Bellelli -. Un’operazione importante che restituisce sicurezza e tranquillità ai nostri cittadini. Come sindaco sono orgoglioso del lavoro svolto dalle forze dell’ordine e della collaborazione tra istituzioni".