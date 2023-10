Rubava soldi a pazienti e sanitari: come agiva il ladro del Policlinico

Modena, 5 ottobre 2023 – Si è macchiato di uno dei reati più vili: ha messo a segno una raffica di colpi all’interno dei reparti ospedalieri, al Policlinico, appropriandosi dei portafogli di medici, infermieri e pure dei pazienti. Ieri l’uomo, un ghanese di 33 anni è stato condannato con rito abbreviato a tre anni e quattro mesi di carcere sia per il reato di furto aggravato che per quello di indebito utilizzo di carte di credito.

Gli episodi risalgono al 2022 e sarebbero avvenuti nel periodo compreso tra luglio e dicembre. La direzione aveva ricevuto infatti numerose segnalazioni relative a colpi avvenuti appunto all’interno della struttura ospedaliera: uno sconosciuto riusciva evidentemente ad introdursi abusivamente nei reparti per poi impossessarsi di beni del personale sanitario, forzando gli armadietti o appunto dei pazienti ricoverati.

Il ghanese, infatti, si era appropriato anche dei portafogli dei pazienti, confondendosi tra i visitatori ed entrando quatto quatto nelle degenze.

Commesso il furto, il balordo utilizzava poi le carte di credito rubate per effettuare acquisti nelle attività commerciali. Subito sono scattate le indagini della squadra mobile, che si sono avvalse anche dello studio delle immagini di videosorveglianza. In breve tempo gli agenti sono così riusciti ad individuare il responsabile: ovvero il 33enne ghanese. Parliamo di un pluripregiudicato e senza fissa dimora, trasfertista del crimine.

Le indagini della mobile avevano messo in luce, infatti, come lo straniero vivesse a Milano ma come raggiungesse le città emiliane in treno solo e unicamente per mettere a segno i colpi.

L’uomo aveva preso di mira in quel periodo proprio il Policlinico, pensando probabilmente di riuscire a farla franca.

Nel corso delle indagini si erano rivelate fondamentali anche le testimonianze delle vittime: qualcuno, infatti, aveva notato quel personaggio sospetto, pur indossando lo straniero la mascherina. Il 33enne, al termine degli accertamenti era quindi finito in manette per mano della squadra mobile, su esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla procura. Il ghanese si trova ancora in Carcere e ieri il giudice Pini Bentivoglio lo ha condannato a tre anni e quattro mesi.