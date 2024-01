Rugby, Carpi senza scampo a Faenza

Domenica amara in Serie C per il Rugby Carpi sconfitto per 25-0 sul campo di Faenza nell’11^ giornata del Girone Promozione. I falchi, nonostante un primo tempo equilibrato, sono andati sotto 6-0, penalizzati da due cartellini gialli subiti a fine primo tempo. Nella ripresa, i ragazzi di Ivanciuc non sono stati efficaci con la palla in mano, mentre i locali hanno segnato tre calci di punizione e due mete. Per i biancorossi – sempre sesti in classifica a quota 15 punti, all’orizzonte c’è un’altra trasferta sul campo del Lyons Piacenza primi con 49 punti e 10 successi su 10. Domenica amara anche per le due squadre giovanili carpigiane scese in campo. L’Under 18, allestita assieme agli Highlanders Formigine, ha ceduto 26-17 contro il Rugby Imola nonostante i punti segnati da Ferrari, Calzolari e Russo. L’Under 16 infine si è arresa al campo "Dorando Pietri" di fronte al Rugby Jesi per 19-14 (punti di Buzzega e Magnanini) pagando qualche errore di troppo.