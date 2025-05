Rugby nel mirino dei vandali: "Gesto vile"

E’ stata davvero una brutta sorpresa quella che si sono trovati davanti lunedì pomeriggio i dirigenti del Rugby Carpi. Nella notte di domenica ignoti si sono introdotti all’interno del campo sportivo comunale Dorando Pietri di via Nuova Ponente, dove la società biancorossa svolge la sua attività di prima squadra e giovanile, compiendo gravi atti di vandalismo. I malintenzionati hanno forzato e danneggiato la porta di ingresso del magazzino del Rugby Carpi e distrutto la rete di protezione del campo. Lunedì pomeriggio, all’apertura del centro, i dirigenti si sono trovati davanti a una scena desolante. Fortunatamente, dalle prime verifiche sembra che non sia stato sottratto alcun materiale, ma il danno morale e materiale resta ingente. "Un gesto vile e incomprensibile – scrive la società in una nota – che colpisce non solo la società sportiva ma l’intera comunità: il centro sportivo è frequentato quotidianamente da adulti, giovani e bambini che vi svolgono attività per il proprio benessere fisico e sociale. Le immagini dei danni parlano da sole e testimoniano l’accaduto. La nostra società condanna fermamente l’episodio e auspica che i responsabili vengano individuati al più presto. Questo però non cambia il nostro spirito: il Rugby Carpi continuerà il proprio impegno a favore dello sport, dell’educazione e dell’aggregazione sociale, nonostante questo spiacevole episodio". Già in passato si sono verificati diversi tentativi di intrusione nelle strutture del Rugby Carpi, situato in una zona che specialmente di sera permette grande libertà d’azione ai malintenzionati vista la scarsa illuminazione. "Anche negli anni scorsi – spiega il presidente Stefano Bolognesi – e sempre in questo periodo a fine stagione, fra maggio e giugno, abbiamo avuto episodi simili. E’ il momento in cui c’è più fermento, fra feste e tornei. Altre volte hanno preso di mira le auto nel parcheggio rompendo i finestrini a caccia di oggetti di valore.

Questa volta sono entrati in un magazzino dove ci sono solo maglie da gioco e un po’ di merchandising, ma non avendo una vera club house non ci sono né computer né altre cose di valore, al massimo delle birre per il terzo tempo… Essendo noi in affitto (la struttura è in gestione a La Patria, ndr), non possiamo che limitarci a segnalare alle autorità e al Comune, non potendo installare telecamere o altre luci, ora attendiamo il nuovo bando per vedere cosa succede. La zona comunque è piuttosto buia la sera, l’unica vera illuminazione è quella del lampione vicino alla strada".

"Esprimiamo – dichiara Annalisa Arletti, consigliere regionale di Fd’I e capogruppo in consiglio comunale a Carpi – la nostra massima solidarietà e vicinanza alla società Rugby Carpi, vittima di un grave atto vandalico. Purtroppo, non si tratta del primo episodio: già in passato si erano verificati tentativi di intrusione. Quello compiuto è un gesto vile e inaccettabile, che colpisce un presidio di sport, educazione e socialità. Il Rugby Carpi rappresenta un’eccellenza locale, un punto di riferimento per tanti giovani e famiglie, e meriterebbe maggiore tutela e valorizzazione".

Davide Setti