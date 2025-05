Rugby, squadra ricevuta in Comune

Un campionato da incorniciare, una promozione attesa dodici anni: quest’anno il Modena Rugby 1965 ha conquistato la Serie A, al termine di una stagione esaltante, chiusa al primo posto nel girone di Serie B con quattordici vittorie e solo quattro sconfitte. E giovedì, nella sala di Rappresentanza del Palazzo Comunale, la squadra è stata accolta e premiata dal sindaco Massimo Mezzetti e dall’assessore allo Sport Andrea Bortolamasi, in un ricevimento carico di emozione e orgoglio civico. “Congratulazioni al Modena Rugby 1965 per questo successo", ha dichiarato il sindaco. "Siamo orgogliosi di voi: avete portato in alto il nome di Modena con passione, sacrificio e spirito di squadra. È una vittoria che sentiamo anche nostra".

Nel corso della cerimonia, il presidente della società Enrico Freddi ha ricevuto dalle mani del sindaco la Bonissima, simbolo della città, mentre l’head coach Gianluca Guareschi e il capitano Enrico Michelini sono stati insigniti del Grosso, anch’esso riconoscimento istituzionale geminiano. La squadra, rappresentata da una nutrita delegazione di circa trenta tra giocatori e staff, ha contraccambiato regalando al sindaco e all’assessore una maglia ufficiale del team e un pallone da rugby.