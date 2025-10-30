Ruggi, chiesta l’archiviazione per lo sceriffo

Si va verso l’archiviazione per Domenico Lanza, il 68enne reggiano, residente a Polinago e fino ad ora unico indagato per la misteriosa scomparsa di Daniela Ruggi. Purtroppo, nel frattempo non si è aggiunto nessun ulteriore tassello che possa portare a scoprire cosa sia accaduto alla 32enne di Vitriola, di cui non si ha più traccia da oltre un anno, ovvero dal 18 settembre dello scorso anno dopo che la giovane tornò nella sua abitazione dopo una visita all’ospedale di Sassuolo. Per quanto riguarda la richiesta di archiviazione della ‘posizione’ di Lanza, manca ancora la fissazione dell’udienza ma la procura si sarebbe ‘associata’ alla richiesta avanzata dal legale dell’uomo, avvocato Fausto Gianelli.

Lanza, soprannominato lo ‘Sceriffò per la sua passione per le armi, era stato arrestato il 5 dicembre scorso dopo una perquisizione dei carabinieri nella sua casa di San Martino di Polinago, scattata dopo che l’indagato, in diretta tv aveva mostrato biancheria di Daniela Ruggi. Nel corso della perquisizione, però, i militari avevano trovato armi clandestine, e Lanza era finito in carcere. A settembre l’avvocato Gianelli ha presentato istanza di dissequestro dell’abitazione di Lanza e l’archiviazione della sua posizione. Si attende ora la fissazione dell’udienza davanti al Gip.

"Dopo questi mesi e il rincorrersi di accuse che gli elementi di prova raccolti hanno dimostrato infondate, finalmente la vicenda processuale che ha coinvolto Domenico Lanza in relazione alla sparizione di Daniela Ruggi si sta avviando alla fine e a una positiva conclusione – afferma l’avvocato Fausto Gianelli. Anche la Procura, dalle anticipazioni in mio possesso, ha riconosciuto l’inesistenza di elementi di prova nei confronti di Lanza, avanzando così richiesta di archiviazione per la posizione a suo carico.

Le indagini relative alla sparizione di Daniela quindi proseguiranno ma rivolgendosi verso altre piste. Ci attendiamo quindi che a breve venga estromesso dal registro degli indagati, con il conseguente dissequestro della casa e dell’autovettura di Lanza".

Il legale fa presente infatti come Lanza sia stato costretto in questi mesi ad affittare un altro alloggio e a muoversi con uno scooter prestatogli. "Siamo al momento in attesa della notifica del provvedimento e della fissazione dell’udienza preliminare in cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena sarà chiamato a pronunciarsi in via definitiva sulla richiesta di archiviazione" - conclude Gianelli.

Valentina Reggiani