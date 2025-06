Rulli Frulli Days. Nasce ’Binario Zero’. Il ristorante nel treno

Nei giorni dell’addio alla Fondazione Scuola di Musica ’Andreoli’ dell’Area Nord, la Stazione Rulli Frulli di Finale, una delle realtà giovanili aggregative più inclusive del panorama non solo locale, ma nazionale, "mette le ali". Così Federico Alberghini, fondatore e direttore di Banda Rulli Frulli e responsabile operativo di Rulli Frulli Lab ETS APS, ha definito la quattro giorni ’Rulli Frulli Days’ che a fine giugno, dal 26 al 29, per la seconda volta, verrà dedicata ai Rulli Frulli, ovvero "agli 80 della banda adulta – aggiunge Alberghini – ed ai 35 under undici che costituiscono la Rulli Frullini, ai loro genitori e ai tutti coloro che vorranno vivere insieme questa grande festa che segna l’inizio di un nuovo progetto".

E sì perché a distanza di quindici anni dall’avvio nel 2010 della Banda come progetto sperimentale di musica inclusiva all’interno della Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli, questo progetto nel tempo si è andato ampliando. Si è trasformato in un potente contenitore di iniziative, dedicate all’aggregazione giovanile e all’inclusione educativa, lavorativa e sociale delle persone con disabilità, dove alla banda si sono aggiunti altre iniziative e progetti: nel 2019 AstronaveLab, profilatasi come una vera e propria falegnameria sociale dove è stata recentemente aggiunta anche la realizzazione di prodotti in ceramica; nel 2021 Radio Rulli Frulli, una web radio sociale, punto di riferimento per giovani di età fra i 14 e i 18 anni che cercano uno spazio capace di accogliere, ascoltare e far sviluppare nuove competenze, la cui esperienza oggi si cerca di replicare anche nella realtà campana di Caivano; e, recentemente Rulli Food, col bar e ristorante ed il truck.

Alle giornate della festa si aggiungerà, ora, anche il ristorante ’Binario Zero’, il Treno della Stazione Rulli Frulli, un vagone acquistato nel reggiano e arrivato un anno fa a Finale nel giorno che 60 anni prima partiva dalla vecchia stazione, attualmente trasformata a sede di Stazione Rulli Frulli, l’ultimo treno. Per l’inaugurazione di questo treno, riallestito e arredato in maniera confortevole grazie all’aiuto di tanti privati, la giornata del 27 giugno alle 11 si scomoderà anche la ministra della Disabilità Alessandra Locatelli, cui è affidato il compito del taglio del nastro. Presenti anche i sindaci dell’Area Nord. "Ci saranno – aggiunge Alberghini – anche i ragazzini del centri estivi, poiché abbiamo chiesto a tutti i centri estivi del territorio di sganciarsi un giorno dalle loro attività e di venire a vivere insieme a noi il momento della inaugurazione del treno".

L’edizione 2025 sarà particolarmente significativa anche per i tanti appuntamenti in programma che vedono sul palco la prima sera (26 giugno) il concerto dei Tre Allegri Ragazzi Morti, il 27 giugno il Dj Set Frankie Hi-Nrg Mc, il 28 giugno il concerto della Banda Rulli Frulli che presenta il programma della nuova stagione e la domenica conclusiva (29 giugno) dalle 18 "Nonna Summer" conSiama Dj e Blue Mondays.