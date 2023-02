Rulli Frulli, dopo il furto in dono inferriate e luci

Un’ininterrotta girandola di aiuti e donazioni si è messa in moto attorno alla Stazione dei Rulli Frulli, la banda d’integrazione sociale più famosa della Bassa modenese, composta da persone diverse tra loro sia per età che per abilità, in seguito al furto subito lo scorso novembre, quando presumibilmente una gang di malviventi si è introdotta nella sede rinnovata dell’ex stazione delle autocorriere di Finale portando via microfoni, cibo e macchinari da cucina, procurando un danno pari a circa 10.000 euro. Molte persone hanno contribuito alla sistemazione dei locali e tante associazioni e privati da tutta Italia hanno fornito il loro contributo a una realtà tra le più amate del territorio della Bassa modenese. L’ultima donazione a sorpresa, in ordine di tempo, è giunta dall’azienda Smurfit Kappa Italia Spa con sede a Camposanto che, nella persona del direttore Moreno Donati, ha voluto farsi carico del pagamento delle inferriate montate sulle finestre e di tutto il nuovo impianto di illuminazione esterno a led a risparmio energetico, che delimita l’intero perimetro della struttura.

"Solo due anni fa la Smurtfit Kappa Europa", azienda di imballaggi in cartone ondulato tra le maggiori in Europa e una delle principali società di imballaggi a base di carta nel mondo, con sede centrale a Dublino, "è stata la prima azienda che ha sostenuto la realizzazione della Stazione Rulli Frulli con una cospicua donazione di 192.000 euro", ha dichiarato Federico Alberghini, direttore della Banda e imprenditore sociale. E ha aggiunto "a loro e a tutti gli aiuti ricevuti va tutta la nostra gratitudine". I progetti Rulli Frulli, aperti a tutti i bambini, adolescenti e giovani adulti senza distinzione di genere, provenienza e abilità, non si fermano, anzi si moltiplicano, e il sostegno del territorio è fondamentale per la loro realizzazione. Come aveva dichiarato lo stesso Federico Alberghini in occasione del furto subito: "Nonostante i danni, ci sentiamo più agguerriti di prima".

Rossella Famiglietti