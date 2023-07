Rulli Frulli e Teatro Tempio "Al via un nuovo progetto Daremo vita a una rock band"

di Sofia Silingardi

Il teatro Tempio diventa ‘casa’ delle arti e del benessere. Arti visive, musica, benessere, danza: questo il nuovo percorso pensato per Modena dall’associazione Tempio APS e dalla Banda Rulli Frulli.

Non è stato un colpo di fulmine, ma una scelta ragionata che tiene conto sia dell’esperienza e delle numerose attività artistiche e ricreative che l’associazione ha portato avanti in questi anni, sia della presenza di musicisti e musicoterapeuti che, condividendo i principi inclusivi della Banda di Finale Emilia, hanno deciso di mettersi in gioco in uno spazio strategico per la città. Nasce così la Band Rock ’n Rulli, che partirà con le sue attività in ottobre.

Un incontro tra due realtà che darà una spinta in più ai progetti artistici e ai percorsi di benessere che già hanno sede al Tempio, integrandoli con nuove attività legate alla musica.

Così, il Tempio diventerà una casa nella quale ‘stare bene e fare stare bene’. Una casa da vivere dal di là degli orari delle attività alle quali si partecipa, uno spazio di condivisione e socializzazione dove sperimentare nuove forme di inclusività. "Abbiamo scelto i Rulli Frulli – spiega Angelo Santimone, presidente dell’associazione Tempio – perché ci sono molti punti di contatto con noi. Il modo di condividere gli spazi, di condividere i progetti, la musica che fa dal fil rouge, in collegamento con tutte le discipline. Così abbiamo fatto nostro il progetto. Integreremo le loro attività in armonia con le nostre, crediamo che possa essere un amplificatore di tutto quello che facciamo. Insieme costruiremo un progetto che porterà poi a costituire la banda Rock ’n Rulli, all’insegna dell’inclusione. L’idea è quella di integrare tutte le attività e che quindi non siano a uso esclusivo degli uni o degli altri: vogliamo far sì che poi le persone, con disabilità e non, possano scegliere liberamente. L’importante non è la performance ma lo stare insieme".

Nata a Finale Emilia nel 2010, la Banda Rulli Frulli è un progetto di musica caratterizzato dal riutilizzo creativo dei materiali di recupero e dall’integrazione tra ragazze e ragazzi di diverse età e abilità.

L’obiettivo è quello di creare un collettivo dove non esistono distinzioni fra i partecipanti, ognuno è chiamato a dare il proprio contributo con il massimo impegno.

"Oggi sbarchiamo a Modena - racconta Federico Alberghini, direttore della Banda - e diamo il via a questo grande progetto, in questo meraviglioso luogo che è il Tempio. Per noi è un momento importante: oggi chi fa Rulli Frulli sono 2400 ragazzi, 11 bande in tutta Italia. La banda avrà il metodo didattico educativo della Rulli Frulli, studiato dall’Università Cattolica di Milano come metodo scientifico, improntato all’inclusione. Su Modena faremo un progetto dedicato alla musica rock, sarà molto innovativo".

A dare supporto e sostegno all’iniziativa erano presenti anche l’Arcidiocesi di Modena e l’amministrazione comunale, rappresentate rispettivamente da Don Erio Castellucci e dagli Assessori Roberta Pinelli e Andrea Bortolamasi. "Siamo felici di essere presenti - precisa l’assessora Pinelli -. È un’iniziativa giocata sull’inclusione, qui al Tempio esistono già diverse realtà inclusive e oggi si aggiunge questa nuova, sempre giocata sul rapporto tra persone con abilità diverse dedicata alla creatività".