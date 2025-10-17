Rulli Frulli Food alla conquista di Parigi con le ’streghette’

Rulli Frulli Lab Aps Ets, realtà interna della Stazione Rulli Frulli di Finale, è ormai una presenza costante nell’accompagnare la ministra della Disabilità Alessandra Locatelli in tutti i grandi eventi cui partecipa. Nei prossimi giorni, martedì 21, in occasione dell’evento "Work inclusion: Talents and Skills in Italian Cuisine" che si terrà al settimo piano dell’Unesco Restaurant, 7 place de Fontenoy a Parigi, ad un gruppo dei ragazzi che vivono questa singolare esperienza di inclusione è affidato il compito di portare l’Emilia a tavola e di essere ancora una volta divulgatori della nostra ricca tradizione gastronomica.

L’iniziativa, promossa dal ministro per le Disabilità vedrà la partecipazione di ventisette associazioni da tutta Italia, tra le più significative ed apprezzate per i risultati di inserimento sociale ottenuti nell’inclusione lavorativa, con oltre duecento persone tra ragazzi con disabilità, educatori e accompagnatori coinvolti nella preparazione dei piatti e nel servizio di sala. Rulli Frulli Lab contribuirà alla cena con le sue ormai iconiche "streghette", piccoli crackers salati che saranno serviti insieme alla "Mortadella Favola" del salumificio Palmieri di San Prospero e al salame di Nuova Carni Padane di Sermide (Mantova). Le Streghette, ormai apprezzate dai clienti del ristorante La Stazione Bar e Cucina, interna alla Stazione Rulli Frulli, sono anche acquistabili direttamente al bar della Stazione.

"E’ una serata molto importante – dice il direttore della Stazione Rulli Frulli, animatore della omonima banda musicale, Federico Alberghini -. Da Rulli Food partiranno in otto per fare e servire i nostri prodotti tipici. I ragazzi sono molto contenti di quest’altra trasferta. E sono altrettanto entusiasti e si stanno preparando da tempo. Ancora una volta Rulli Food sarà all’Unesco per lanciare le streghette più buone del nostro territorio". Accanto alle "streghette", Rulli Food presenterà le tigelle farcite con la pluripremiata Mortadella Favola e la glassa di aceto balsamico di Casa Mazzetti di Cavezzo, preparate con le tigelle dell’azienda CRM di Modena. Una combinazione che esalta i sapori tipici dell’Emilia, unendo tradizione, qualità, aziende radicate nel territorio e inclusione sociale.

"Sarà un’occasione straordinaria per mostrare ancora una volta come la cucina italiana possa essere eccellenza di gusto e strumento di inclusione – dichiara la ministra della Disabilità Alessandra Locatelli –. Investire nelle persone e valorizzare i talenti di ciascuno significa creare comunità più forti e opportunità concrete. Rulli Frulli Lab e tutti i ragazzi coinvolti porteranno questa visione direttamente all’Unesco, con passione e dedizione".

