Rulli Frulli inaugura Binario Zero. La ministra Locatelli: "Un esempio"

Dopo sessantuno anni, Finale rivede comparire una carrozza treno. Ieri si è celebrato alla presenza della ministra alla Disabilità Alessandra Locatelli il battesimo di ’Binario Zero’, così chiamato perché posato su un binario morto anche se è destinato a diventare uno spazio importante di comunità che arricchisce la proposta della associazione sociale Rulli Frulli Lab, presieduta da Alberto Brambilla, che dal 2010 gestisce la Stazione Rulli Frulli, un’esperienza di inclusione per giovani disabili diretta da Federico Alberghini.

"Ogni volta che io vengo qui – ha esordito nel suo intervento la ministra Locatelli - c’è una inaugurazione. La stazione si espande e diventa modello per tutto il Paese. Queste sono dimostrazioni importanti del lavoro che stiamo portando avanti insieme a Federico per fare avanzare la riforma sulla disabilità. Il fatto che oggi siano qui bambini, tanti ragazzi, le istituzioni, persone degli altri enti del terzo settore testimonia come lavorare in rete possa portare davvero a qualcosa di più grande, ad un vero cambio culturale perché noi abbiamo bisogno di guardare negli altri le potenzialità, e non i limiti. E forse è proprio questo il modo giusto per affrontare la disabilità: far vedere che le cose che si possono fare, e si devono fare, ma bisogna anche dare le occasioni".

Il piazzale della stazione ieri mattina per festeggiare l’evento e accogliere la ministra pullulava di persone e, soprattutto, di decine e decine di bambini giunti dai vari centri estivi dei Comuni dell’Area Nord. C’erano, però, anche tanti genitori, cittadini e c’erano le istituzioni col prefetto Teresa Priolo, i consiglieri regionali Giancarlo Muzzarelli e Rita Costi e, in rappresentanza della provincia la sindaca di Camposanto Monja Zaniboni. C’erano i sindaci dell’Area Nord a partire da quello di Finale.

Binario Zero sarà adibito a carrozza ristorante con una quarantina di coperti e potrà anche ospitare eventi sociali aziendali, incontri aperitivo ed altri appuntamenti collettivi. "Questo – ha detto il Prefetto Priolo - è un piccolo laboratorio di gioia, di felicità, perché dove ci si accorge dell’altro, dove si sta con, dove ci si aiuta e dove si fa comunità quella è la migliore risposta che il pubblico e il privato possono stare insieme". "Questo treno – ha spiegato Brambilla - è una di quelle attività che Federico ci ha abituato a inseguire. E’ un esempio di come una comunità ha voglia di prendersi cura di una cosa importante che magari poteva essere dimenticata e invece diventa un contenitore di valori, di ricordi per tantissime persone".

Nel pomeriggio la ministra Locatelli, che si è trattenuta tutta la mattinata e anche oltre, ha poi raggiunto Santa Caterina di Concordia, dove ha fatto visita al ristorante "La Bella Sfilza", altra esperienza di cooperativa sociale nata tre anni fa per creare occupazione a giovani adulti disabili.

Alberto Greco