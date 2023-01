Runner caduto e turista smarrito, arriva il soccorso alpino

Doppio intervento del Soccorso Alpino ieri per un runner scivolato su ghiaccio e per un signore con perdita di orientamento. In entrambi i casi fortunatamente non è stato necessario l’intervento dell’ambulanza. Il primo intervento si è svolto sul crinale tra il Cimoncino e il Cimone, per un runner di Modena (di 38 anni) che è scivolato per alcuni metri fuori dal sentiero a causa della neve ghiacciata. Fortunatamente il giovane si è fermato in un punto erboso e si è messo in contatto con i soccorsi. Il secondo intervento si è svolto presso le cascate di Sant’Annapelago. Un sessantacinquenne di Cecina stava svolgendo un’escursione in zona quando ha perso il sentiero. L’uomo è stato ritrovato dalla squadra del Saer stazione monte Cimone grazie alle indicazioni fornite dallo stesso disperso.