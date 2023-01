Ruolo nazionale per Baruffi? Pd perplesso

di Gianpaolo Annese

Ruolo nazionale nel partito per il modenese Davide Baruffi nel caso vincesse Stefano Bonaccini? L’indiscrezione corre nel Pd e rimbalza sui giornali a proposito della squadra a supporto degli attuali candidati in caso di vittoria alle primarie di fine febbraio. Baruffi, 49 anni, attualmente è sottosegretario nella giunta regionale: considerato il Richelieu di Bonaccini, ex parlamentare eletto nel 2013 e caduto in disgrazia dopo l’ascesa alla segreteria di Matteo Renzi, affiancherebbe Pina Picierno, in predicato di essere la vicesegretaria, e Simona Bonafè (probabile futura capogruppo): per lui i rumors rimandano alla possibilità di ricoprire il ruolo di coordinatore nazionale del Partito democratico qualora dovesse spuntarla il presidente della Regione.

In cosa consisterebbe l’incarico? Il coordinatore nazionale non è una figura inserita nell’organigramma del partito, ma di fiducia del segretario. Sarebbe in pratica il braccio destro del leader, la stessa mansione che Baruffi ricopre attualmente in Regione dove ha la titolarità di tutti i dossier sugli argomenti e un rapporto diretto con i diversi territori provinciali. Quella che attualmente svolge a livello nazionale Marco Meloni per il segretario Enrico Letta: tra l’altro l’organizzazione delle liste e della candidature, la partecipazione alla stesura delle convention programmatiche, la costruzione del posizionamento sui vari temi. Il segretario nazionale in sostanza è il volto del partito all’esterno, il coordinatore si occupa del backoffice.

L’indiscrezione su Baruffi a Roma tuttavia fa storcere la bocca a qualcuno nel partito modenese. Il sentiment dei perplessi suona grossomodo così: "Speriamo rimanga li dov’è . Bonaccini dice sempre che in caso di elezione a segretario porterebbe comunque a termine il mandato in Regione sul modello Zingaretti. Ma intanto Zingaretti era romano, viveva lì, e poi non è che sia finita benissimo. Se partisse per Roma anche Baruffi, la Regione si svuoterebbe e si aprirebbe un problema di presidio dei territori. Per quanto abbiano entrambi il vigore e la volontà di condurre in porto entrambi gli incarichi la gestione del Partito democratico richiede un impegno quasi totalizzante".

Intanto proprio ieri Pina Picierno ha presentato le firme a sostegno di Bonaccini: "Sono 20.000 e come sapete sono frutto di una mobilitazione importante che ha coinvolto tantissimi amministratori, tantissimi giovani. ’Un nuovo PD. Un nuovo progetto per il Paese che abbia al centro le persone’ è lo slogan al centro di ’Energia popolare per il Pd e per l`Italia’, la due giorni di Convenzione programmatica a sostegno della candidatura a segretario di Bonaccini che si svolge oggi e domani a Milano.