Ruspe cancellano il Golf Club: "Grande perdita"

Lavori in corso a Sestola che sanciscono la fine del Monte Cimone Golf Club, unico impianto del genere nell’Appennino con nove buche. Il caso è stato sollevato da Luciano Magnani che si chiede se sia stato fatto tutto il possibile per salvare questa realtà sportiva.

"Un paese come Sestola che vive prevalentemente di turismo e dove l’amministrazione comunale sta pensando di applicare l’imposta di soggiorno, ci si permette di eliminare l’unico campo da golf del nostro Appennino e fiore all’occhiello del territorio. Premetto - aggiunge Magnani - che non son o un golfista, ma conosco la realtà; fino a due anni vi erano 100 iscritti e vari altri frequentatori del Golf Club Cimone e mi chiedo cosa non ha funzionato e se vi è stato dialogo tra proprietari gestori e l’Amministrazione comunale per non arrivare a questa conclusione. Penso che da parte dell’Amministrazione (col supporto della Regione, il cui precedente Presidente era a favore di una soluzione) sicuramente si poteva intervenire. Poteva ad esempio essere fatto dal Comune un mutuo ventennale da 200mila euro col Credito Sportivo, con tassi agevolati di meno dell’1% e affittare la gestione in modo che il Comune non avrebbe fatto debiti e dopo 20 anni si sarebbe trovato proprietario del golf. Questa - continua - è mancanza di lungimiranza così che l’unico campo di golf del nostro Appennino viene distrutto nel totale silenzio, compresa la minoranza consiliare, con indifferenza tutale di tutta la popolazione. Eppure è stato grazie alla lungimiranza delle generazioni che ci hanno preceduto che ci siamo meritati il titolo i Perla dell’Appennino".

Il sindaco di Sestola, Fabio Magnani, al momento ha preferito non replicare.