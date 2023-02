Rusty Wounds, sonorità inedite per Rustichelli

Realizzare lo show al quale un vero appassionato di musica vorrebbe assistere: nasce così, da un’esigenza artistica profonda, ‘Rusty Wounds’, nuova avventura di Rusty – alias Gabriele Rustichelli. Dopo 10 anni di totale dedizione al progetto della band alternative metal Klogr (4 album e fatto diversi tour in Europa), Rusty, noto musicista di origini carpigiane, ha infatti sentito la necessità di esplorare altre strade, sperimentando qualcosa che la band stessa non poteva assorbire. Se i testi dei Klogr sono concentrati sull’impatto sociale e ambientale, il nuovo corso esplora temi più intimi, con un suono espanso e versatile. Un progetto musicale improntato alle performance live, iniziato con l’arrangiamento d’autore di alcune covers, e che culminerà con la produzione, il prossimo autunno, di un album inedito. Dopo ‘Come As You Are’ (cover dei Nirvana) ed ‘Everlong’ (dei Foo Fighters), oggi uscirà, su tutti i distributori digitali il nuovo brano ‘Like a Stone’ degli Audioslave e successivamente, ogni due mesi, sono previste altre uscite fino al prossimo autunno quando sarà il momento della musica inedita. Ad accompagnare Rusty in questo viaggio live sono Luca Marchi al basso, Filippo De Pietri alla batteria e Lorenzo Iotti alla chitarra. "L’idea – spiega Rusty - è nata dalla voglia di realizzare uno ‘show’ oltre che un concerto. Il fatto di reinterpretare dal proprio punto di vista artistico brani che hanno fatto la storia della musica nasce dal desiderio di condividere un sound, giocare con arrangiamenti e alimentare una propria visione artistica".

Maria Silvia Cabri