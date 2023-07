Ruzzolone, a 15 anni è oro regionale

Gabriele Bortolotti, della Virtus Pavullo, 15 anni, è campione regionale individuale di categoria C senior di lancio del ruzzolone. Domenica scorsa, sulle piste di Lama Mocogno, si è fatto largo fra i lanciatori adulti, ed è salito sul gradino più alto del podio con la maglia verde dell’Emilia Romagna. Vista l’età, potrebbe giocare ancora fra i giovanissimi, ma ha scelto di fare il salto di categoria. È stata una gara combattuta: dopo lo spareggio a tre, al termine del quale è stato eliminato Roberto Berri del Gruppo di Casine di Sestola, nella finalissima, Gabriele ha avuto di fronte Thomas Giacobazzi del Montese, che nulla ha potuto contro il giovanissimo. Bortolotti, studente, ha iniziato a lanciare il ruzzolone a 7 anni. A fine agosto sarà in provincia di Viterbo, per contendere il titolo ai migliori lanciatori della Penisola.

Walter Bellisi