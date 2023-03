S. Annapelago ristruttura la scuola Il vice sindaco: "Le primarie Gimorri sono un patrimonio da difendere"

Per ribadire l’importanza delle poche scuole frazionali rimaste, il comune di Pievepelago effettuerà lavori di ristrutturazione ed adeguamento sismico per 210mila euro alla scuola primaria ‘Adriano Gimorri’ di S. Annapelago. "Un segnale importante – dice il vice sindaco Maurizio Micheli – per ribadire l’importanza di quelle che vengono definite piccole scuole di montagna che sono un patrimonio da difendere". Quella di S. Annapelago è infatti una delle poche scuole frazionali rimaste in Appennino, con ottimi risultati sia sul piano didattico degli alunni della pluriclasse che sul presidio culturale-educativo della località. I lavori verranno finanziati in buona parte (154mila euro) coi fondi Pnrr, con la restante quota a carico del Comune.

Verranno installati elementi antisismici come piastre in tiranti d’acciaio, intonaco armato, cordoli in cemento armato, poi rifatti i pavimenti ecc. L’edificio che ospita la scuola primaria ha anche un’ala dedicata a servizi per la popolazione come l’ambulatorio dei medici di base e la sede del Coro Valle del Pelago.

"Abbiamo appreso del contributo di recente – riprende il vicesindaco Micheli – ed ora partiamo con gli adempimenti tecnici e d’appalto, prevedendo che i lavori abbiano luogo durante la stagione estiva 2024 per non interrompere le lezioni. Vorrei ricordare anche che siamo già riusciti (tramite Lepida) a fornire la scuola di efficiente collegamento internet".

I genitori della zona sono orgogliosi della loro scuola e ne ribadiscono l’importanza "quale centro educativo e di aggregazione umana e culturale". In molti evidenziano come questa primaria sia organizzatrice di varie e riuscite attività didattiche ed extra-didattiche. "Tra queste – dice un rappresentante genitori– ricordiamo i progetti alimentari, varie collaborazioni con la casa protetta Carani, il progetto di Adozione a Distanza con l’associazione Bambininsieme’, i premi ottenuti nelle iniziative Hera di Riciclandino, i numerosi premi di rendimento scolastico, ecc. Per la didattica, ricordiamo che sono lusinghieri i risultati degli alunni della Gimorri che arrivano alla scuola media del capoluogo e da lì alle scuole superiori.

Già alcuni anni fa Giovan Battista Pasini, presidente dell’Uncem (unione comuni montani) l’Emilia-Romagna aveva presentato un progetto contro la possibile chiusura delle scuole montane, favorendo l’adozione di metodologie didattiche innovative per ampliare, innalzare e differenziare l’offerta educativa delle classi del territorio montano.

"Se in montagna chiude una scuola – sottolinea Pasini– si creano le condizioni per la scomparsa di quella comunità. Questo progetto consente l’insegnamento a distanza e in parte sopperisce alle difficoltà oggettive che si vivono in montagna, e fa diventare gli elementi di criticità punti di eccellenza". Giuliano Pasquesi