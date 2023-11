S. Cataldo, messa per defunti e caduti. Celebrazione e polemiche: "La quadra militare è nel degrado"

Le autorità e i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e dell’Anpi, hanno partecipato ieri alle celebrazioni che si sono svolte al cimitero monumentale di San Cataldo. Dopo la messa a suffragio dei defunti e dei caduti di tutte le guerre, celebrata dall’Arcivescovo Erio Castellucci, la cerimonia è proseguita con l’omaggio ai caduti con l’accensione di lampade votive e la deposizione di una corona sul granito dei Caduti della Prima Guerra Mondiale e di mazzi di fiori al sacello dei caduti dell’Accademia militare, al famedio dei caduti della Guerra di Liberazione, ai sacelli dei caduti del Presidio militare di Modena e della Seconda Guerra mondiale 1940-45.

E, come l’anno scorso, non sono mancate le polemiche. "Ancora una volta le celebrazioni per la festa delle Forze Armate presso il cimitero di San Cataldo si sono contraddistinte da un profondo senso di vergogna nel constatare come, dopo anni di denunce e solleciti, il Comune sia rimasto totalmente immobile – interviene Ferdinando Pulitanò, presidente provinciale di Fratelli d’Italia – La Quadra militare che ospita 957 lapidi di soldati defunti nella Grande Guerra versa ancora in un ignobile stato di abbandono e di incuria totale nonostante i continui solleciti e segnalazioni avanzate da Fratelli d’Italia e dalle Associazioni di storia militare. Proprio l’anno scorso avevamo denunciato questa drammatica situazione presentando un’interrogazione comunale e chiedendo le motivazioni di tale stato di abbandono. Una vergogna e un pressappochismo intollerabile, reso ancora più grave dall’ennesimo annuncio arrivato a 24 ore dalle celebrazioni", conclude Pulitanò.

Il Comune infatti ieri ha sottolineato che le lapidi della quadra dei Caduti "sono state ornate con la coccarda tricolore" e ha annunciato di aver dato il via libera al progetto di manutenzione straordinaria dell’area, per oltre 100 mila euro". Il provvedimento è stato assunto nei giorni scorsi dalla Giunta per realizzare l’intervento di riqualificazione, con pulitura e restauro, dei cippi che ricordano 1.095 militi.

I lavori riguarderanno la pulizia delle lapidi e, in caso di necessità, la messa in sicurezza strutturale con iniezioni e fissaggi. Previsti anche interventi di consolidamento e stuccatura per prevenire infiltrazioni.

Il restauro prevede anche la "stesura di idoneo protettivo inorganico come l’ammonio Ossalato con aggiunta di sali di ammonio quaternario per prevenire attacchi biologici, oppure con protettivo organico a base di nanomolecole", come spiegano i tecnici: entrambi i prodotti non creano pellicole superficiali e non alterano la porosità del materiale permettendo la traspirazione. La delibera è un accordo quadro, approvato in agosto, che prevede una spesa complessiva di 125 mila euro proprio per la manutenzione dei cimiteri e la giunta comunale ha stabilito nella seduta di martedì 31 ottobre di dare il via libera all’intervento straordinario sulla Quadra.