"S. Damaso, l’ufficio postale potrebbe riaprire in giugno"

"L’ufficio postale di San Damaso potrebbe riaprire indicativamente entro giugno". Lo ha detto l’assessore Vittorio Ferraresi, durante la seduta del Consiglio comunale di martedì. Ferraresi ha letto in aula la risposta ricevuta direttamente da Poste Italiane che, oltre a indicare la data della riapertura dell’ufficio postale di San Damaso, ha confermato "gli orari di apertura a tre giorni alla settimana dell’ufficio postale di Albareto di Modena in strada Albareto 641/D e dell’ufficio postale di Marzaglia in Strada del Raccordo 2".

Per quanto riguarda, invece, l’intenzione di Poste Italiane in merito ad "eventuali chiusure, aperture o modifiche" relative agli uffici postali presenti in città, Ferraresi ha spiegato che, al momento, la risposta è stata negativa.

Relativamente al progetto Polis di Poste Italiane, che porta negli uffici postali i servizi telematici della Pubblica Amministrazione, l’assessore ha ricordato che questo riguarda solo i comuni italiani con meno di 15 mila abitanti, per poi aggiungere che "molti sono gli interventi già realizzati in diversi comuni della provincia modenese, ma non ovviamente a Modena". Ha poi aggiunto, sempre leggendo la risposta di Poste Italiane, che "dal mese di dicembre 2024 è possibile richiedere il rinnovo/rilascio del passaporto presso tutti i 20 gli uffici postali del comune".

Per quanto riguarda, invece, la volontà politica dell’Amministrazione comunale in merito alla presenza dei servizi di prossimità nei vari quartieri e frazioni, l’assessore Ferraresi, dopo aver ricordato i progetti e le attività sostenute dall’Amministrazione, ha ribadito la volontà, già espressa in campagna elettorale, di puntare e sostenere i servizi di prossimità anche attraverso rapporti con le associazioni e le cooperative. Ha, inoltre, evidenziato la sensibilità e l’attenzione dell’Amministrazione per le aree periferiche della città, ricordando il presidio costante della Polizia locale di zona e l’intenzione di decentrare alcuni servizi del Comune in tutti e quattro i quartieri cittadini.

In sede di replica, il consigliere Pd Manicardi si è detto pienamente soddisfatto. "Ringrazio l’assessore Ferraresi per la risposta puntuale che ci lascia soddisfatti del risultato", ha detto, dando un giudizio positivo "su quanto porta avanti l’Amministrazione nei territori periferici e di frazione". Un tema, questo, ha aggiunto, che merita di essere ulteriormente discusso e approfondito "perché sono davvero tanti gli aspetti portati avanti che possono aiutare effettivamente a migliorare la vivibilità dei nostri territori più periferici e di frazione. Pensiamo, ad esempio, a come ridare slancio ai Centri di vicinato o comunque ai servizi che in essi avevano sede".