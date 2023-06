S. Lazzaro, la chiesa dimenticata Fondi per il restauro già stanziati "ma poi nessuno si è mosso"

di Stefano Luppi

Una delle chiese antiche di proprietà del Comune di Modena giace tristemente chiusa, dopo un grosso incendio, da tredici anni: è San Lazzaro, lungo via Emilia Est 625, l’unico resto dell’antico lebbrosario modenese risalente alla fine del XII secolo. La chiesa doveva essere restaurata nel 2019, quando la Regione stanziò 500mila euro per la riparazione dei danni e il miglioramento sismico, ma visto il lungo silenzio ieri la segretaria provinciale del movimento politico ’Noi Moderati’ Manuela Spaggiari, consigliere del quartiere centro storico, ha chiesto informazioni sul lungo degrado.

"La conservazione e la valorizzazione dei beni culturali della città è uno dei doveri di un’amministrazione e dispiace che qui ci sia poca attenzione. Non sappiamo più nulla di San Lazzaro, né dello stato degli interni né dei lavori di restauro annunciati da Regione e Comune. Un silenzio che si commenta da solo, evidentemente per il comune la storia della città non ha grande importanza. La chiesa di San Lazzaro va tutelata al meglio, servono dunque risposte chiare sui tempi di recupero e sullo stato di conservazione delle opere d’arte qui presenti". Questa chiesa in realtà è tornata sulle cronache quando due anni fa il Carlino annunciò il ritrovamento, nel sottotetto dunque in una posizione davvero complessa da raggiungere, di preziosi affreschi del ‘400 di cui si era persa memoria. Le pitture, che erano in uno stato di conservazione piuttosto precario, raffigurano probabilmente santi pellegrini, una iconografia plausibile vista la vicinanza al lebbrosario. Ma anche su questo ritrovamento prezioso Comune e Soprintendenza non hanno mai comunicato alcunché. Da notare che la chiesa è importante per la storia dell’arte anche perché conserva lungo la navata affreschi eseguiti nel 1523 da Adamo e Agostino Setti, raffiguranti episodi della vita di San Lazzaro e della Maddalena oltre a una Sacra Famiglia e San Giovanni Battista con San Geminiano.

"Non sappiamo più nulla – continua Spaggiari – né dello stato degli interni né dei lavori del Comune, proprietario dal 1977 della chiesa. Nel 2010 un incendio doloso causò la grave perdita di parte di un affresco e da allora è inaccessibile nonostante le parole dell’ex assessore Giulio Guerzoni pronunciate in consiglio comunale il 10 gennaio 2019. All’epoca disse che ‘il percorso per il recupero della chiesa di San Lazzaro, grazie ai fondi regionali per il terremoto, è in atto e stiamo lavorando affinché entro l’anno si possa fissare l’inizio lavori. Ci siamo posti l’obiettivo di consegnare il progetto alla Regione entro la prossima primavera. Contestualmente, l’amministrazione ha inserito l’opera nel Programma annuale dei Lavori pubblici per il 2019".