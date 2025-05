Sabato al via il Festival del Teatro dei Ragazzi. In arrivo 24 spettacoli

Sabato prenderà il via la 40esima edizione del Festival Nazionale del Teatro dei Ragazzi, storica manifestazione che intende promuovere e valorizzare il teatro tra i giovani e i giovanissimi. Per l’edizione 2025 il tema di riferimento è "Il teatro dei ragazzi", inteso come spazio di confronto e di scambio, come percorso di crescita e di formazione della persona, come "palestra" dell’identità e della personalità. L’iniziativa è promossa dal Comune di Marano sul Panaro, dall’Unione di Comuni Terre di Castelli, dalla Fondazione di Vignola, dalla Regione Emilia-Romagna, con il supporto di Aitec srl, Cms spa, e la collaborazione di Ausl. L’organizzazione e la direzione artistica dell’evento è affidata al Poesia Festival (Laboratorio Culturale aps). Da sabato 10 a sabato 24 maggio il festival ospiterà al Teatro di Kia di Marano 20 tra scuole e compagnie teatrali, che realizzeranno ben 24 spettacoli. Interverranno per l’occasione più di 400 giovani attori provenienti da scuole di ogni ordine e grado, statali e private, da diverse regioni italiane, ovvero da Sicilia, Veneto, Lombardia, Liguria, Piemonte e da tutta l’Emilia-Romagna. L’età dei partecipanti è eterogenea, e si colloca mediamente tra i 7 e i 20 anni. Ad aprire la manifestazione sabato 10 maggio alle ore 20 al Teatro di Kia di Marano sarà Cristina Borroni, psicologa psicoterapeuta Spazio Giovani e Spazio Giovani Adulti del Consultorio Familiare del distretto di Vignola. Nel suo intervento affronterà un tema fondamentale per i ragazzi e il loro percorso di crescita: le emozioni. Subito dopo, prenderanno la parola il sindaco della prima edizione del Festival, Pierluigi Covili, e l’allora assessore della cultura, Lalo Cibelli. A seguire, lo spettacolo "Il vaso da notte del re". Il programma completo è consultabile su www.festivalmarano.it.

m.ped.