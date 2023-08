Sabato c’è lo ’Zocca Beer Festival’: degustazioni, rock e auto sportive

Una grande festa dedicata alla birra, organizzata dal birrificio artigianale "Serra del Corno" e con la partecipazione di tutti gli altri birrifici attivi sul nostro Appennino. Lo ‘Zocca Beer Festival’ è in programma sabato 26 agosto, dalle 15.

Oltre agli stand dei produttori, sarà possibile gustare street food e prenotarsi per un giro in e-bike. Verso sera la festa verrà animata da musica dal vivo con il rock della band "Foreskins" e da un’esposizione di auto sportive a cura del ‘Modena Racing Club’. L’iniziativa nasce da un’idea di Davide Baraccani, fondatore nel 2021 del birrificio agricolo "Serra del Corno" a Missano, che ha subito coinvolto gli altri 4 birrifici artigianali di montagna: Birramante, White Dog, Appennino e Casa Gigli Castellino. Il ‘cuore’ del festival vuole essere proprio questo: far conoscere un prodotto di nicchia che raccoglie sempre più appassionati. Non una semplice festa della birra, ma una giornata per degustare e conoscere le birre prodotte a km zero in appennino, con passione e determinazione. In particolare, il birrificio "Serra del Corno", che è situato sotto un calanco da cui prende il nome, proporrà i suoi 3 tipi di birra bionda, partendo da materie prime scrupolosamente selezionate e autoprodotte nell’azienda agricola di famiglia. La filiera corta garantisce qualità e genuinità dei prodotti e valorizzazione del territorio. "Un week-end all’insegna del divertimento, in una delle più famose località montane del Modenese – spiega Baraccani –. Speriamo sia l’occasione per incontrare tanti appassionati!". Matteo Giannacco