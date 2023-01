"Sabato c’erano nubi troppo basse"

"Sabato non c’erano le condizioni per volare in Appennino", dice Andrea Bertolini, direttore di ReggioEmiliaMeteo. "Fino alle 10 nevicava a Castelnovo Monti, c’erano nubi molto basse, tutto questo rendeva molto pericoloso volare in quelle zone". Alla partenza dal Campovolo la situazione meteo sembrava buona: "Perché in pianura il miglioramento del tempo è stato molto precoce, già poco dopo l’alba - prosegue Bertolini -. In Appenino invece era previsto che il meteo non migliorasse. Sulle nostre montagne c’erano fenomeni Stau, il vento proveniente da nord-est portava a una condensazione e quindi alla formazione di nubi. Partendo dalla pianura si cominciava il viaggio in condizioni discrete, ma verso l’Appennino ci si infilava dentro nubi basse".