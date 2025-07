Ci sono voluti quasi tre anni, ma finalmente si potrà dare l’ultimo saluto ad Alice Neri, uccisa e bruciata nella notte tra il 17 e il 18 novembre del 2022 nelle campagne di Concordia.

I funerali di Alice sono previsti per sabato mattina, nella chiesa di Ravarino: la cerimonia sarà in forma privata. Il nulla osta alla liberazione della salma era avvenuta alla chiusura dell’istruttoria dibattimentale. La sentenza nei confronti del presunto assassino, Mohamed Gaaloul, è prevista per il 23 luglio.